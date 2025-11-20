«Далеко не иван-чай»: в Омске «накрыли» киоск с килограммами запрещенных веществ

Война администрации с киосками выходит на новый уровень.

МВД России по Омской области

В Омске «накрыли» киоск по ремонту обуви, торгующий «запрещенкой». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, после полицейской операции в торговом объекте на улице 22 Апреля в Нефтяниках нашли около 15 килограммов «темно-зеленого порошка».

Как сообщил градоначальник, порошок уже отправлен на экспертизу, однако уже можно предположить, что это «далеко не иван-чай».

– Вещество было направлено на экспертизу, и уже есть информация о том, что в пакетах был далеко не иван-чай или какой-то другой безобидный для здоровья продукт, – рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Предположительно, в киоске была обнаружена партия насвая. Отметим, что операция была проведена при поддержке общественной организации «Боевое братство» и народных дружинников Советского округа.

В омской полиции установили, что киоск на протяжении месяца арендует 26-летний житель Называевского района. Продавцом в киоске работает 61-летняя омичка. Реализовавшим запрещенный продукт грозит штраф по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (оптовая или розничная продажа насвая). Нарушение наказывается штрафом до 200 тыс. рублей для граждан, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 1,5 млн рублей для юридических лиц.