Под Омском за 25 миллионов продают бывшую «здравницу» силовиков

Комплекс из 15 зданий планируют реализовать до конца этого года.

torgi.gov.ru

Под Омском на продажу выставлен бывший центр реабилитации. Территориальное управление Росимущества в Омской области объявило о продаже федерального имущества, расположенного в поселке Ключи Омского района по адресу улица Лесная, 2. Ранее этот комплекс принадлежал центру реабилитации «Лесная поляна», управляемому медсанчастью УВД региона.

На продажу выставлены 15 зданий и сооружений, среди которых жилые корпуса, медицинское здание, хранилище овощей, жилой дом администрации, административное помещение, гараж и башня водоснабжения.

Объекты оснащены отопительной системой с душевыми комнатами, бассейном, местами отдыха, барной зоной, мебелью и музыкальными инструментами, оборудованием, включая технику и электроприборы.

Торги назначены на 18 декабря этого года. Начальная стоимость лота составляет 25 млн рублей, шаг ставки аукциона – 1,2 млн рублей.