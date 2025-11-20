Омск-Информ
·Общество

Омским бизнесменам устроили экскурсию по колонии

Колонии показали свою продукцию деловому сообществу региона.

Исправительную колонию № 6 Омской области посетили представители бизнес-сообщества региона. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Омской области.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников, президент Торгово-промышленной палаты Ольга Федулова, а также руководители государственных и коммерческих организаций региона.

Делегация во главе с начальником УФСИН Сергеем Балдиным ознакомилась с производственными возможностями ИК-6 и продукцией, изготавливаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы региона.

Руководители колоний представили продукцию, производимую в центрах трудовой адаптации. Также представители колоний обменялись с бизнесменами контактами, надеясь на дальнейшее сотрудничество.

