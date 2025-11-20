Омский мотоциклист едва не убил пассажирку, убегая от полиции

Теперь гонщика будут судить.

Прокуратура Омской области утвердила обвинение в отношении 38-летнего мотоциклиста. Он обвиняется по пункту «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД лицом, управляющим механическим транспортным средством в состоянии опьянения без права управления, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, ночью 11 августа этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав категории «А», ехал на мотоцикле SYCMCC вместе с пассажиркой.

На улице 50 лет Октября он проигнорировал требования полицейских остановиться, продолжил движение, потерял управление и съехал на обочину, перевернув мотоцикл.

В результате аварии 36-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Врачи квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу.