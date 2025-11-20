Профессор ОмГАУ стала лауреатом премии «Профессор года» в области ветеринарных наук

Профессор факультета ветеринарной медицины Омского ГАУ Людмила Герунова, доктор ветеринарных наук, стала лауреатом премии Российского профессорского собрания «Профессор года» в номинации «Ветеринарные науки». Торжественная церемония состоялась 18 ноября в Москве в рамках VIII Профессорского форума «Наука и образование: стратегии развития».
Премия учреждена Российским профессорским собранием и направлена на поддержку научного потенциала страны, стимулирование научно-технического развития и поощрение выдающихся педагогов.
– Эта награда призвана подчеркнуть значение непрерывного совершенствования инновационных подходов в подготовке будущих поколений специалистов, достойных стоять на страже интеллектуального капитала нашей страны, – отметил председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
В университете поздравили Людмилу Герунову и пожелали ей дальнейших профессиональных успехов.