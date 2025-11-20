Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Житель Омской области ранил ножом таксиста, чтобы не платить за поездку

Водитель выжил, а пассажиру грозит уголовное дело.

В минувший понедельник, 17 ноября, житель Тары напал с ножом на таксиста. Он нанес водителю тяжелую рану.

По версии следствия, ночью пьяный 45-летний мужчина добирался домой на такси. Когда поездка подошла к концу, выяснилось, что у пассажира не хватает денег, чтобы расплатиться. Желая получить заработанные деньги, водитель поднялся вместе с мужчиной к нему в квартиру. Но пассажир, вместо оплаты, взял нож и ударил им таксиста в живот.

Как сообщает пресс-служба омских судов, тарчанина задержали и поместили в СИЗО. Его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отметим, что ранее его уже судили за особо тяжкое преступление.

·Происшествия

Житель Омской области ранил ножом таксиста, чтобы не платить за поездку

Водитель выжил, а пассажиру грозит уголовное дело.

В минувший понедельник, 17 ноября, житель Тары напал с ножом на таксиста. Он нанес водителю тяжелую рану.

По версии следствия, ночью пьяный 45-летний мужчина добирался домой на такси. Когда поездка подошла к концу, выяснилось, что у пассажира не хватает денег, чтобы расплатиться. Желая получить заработанные деньги, водитель поднялся вместе с мужчиной к нему в квартиру. Но пассажир, вместо оплаты, взял нож и ударил им таксиста в живот.

Как сообщает пресс-служба омских судов, тарчанина задержали и поместили в СИЗО. Его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отметим, что ранее его уже судили за особо тяжкое преступление.