Житель Омской области ранил ножом таксиста, чтобы не платить за поездку

Водитель выжил, а пассажиру грозит уголовное дело.

Omskinform.ru

В минувший понедельник, 17 ноября, житель Тары напал с ножом на таксиста. Он нанес водителю тяжелую рану.

По версии следствия, ночью пьяный 45-летний мужчина добирался домой на такси. Когда поездка подошла к концу, выяснилось, что у пассажира не хватает денег, чтобы расплатиться. Желая получить заработанные деньги, водитель поднялся вместе с мужчиной к нему в квартиру. Но пассажир, вместо оплаты, взял нож и ударил им таксиста в живот.

Как сообщает пресс-служба омских судов, тарчанина задержали и поместили в СИЗО. Его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отметим, что ранее его уже судили за особо тяжкое преступление.