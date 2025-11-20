Омский район поддержал областной бюджет и подготовил собственный проект на 2026 год

Депутаты Омского района одобрили параметры областного бюджета и приступили к работе над муниципальной казной на 2026–2028 годы, отметив отсутствие дефицита в проекте.

Пресс-служба Омского района

На очередном заседании Совета депутаты рассмотрели семь вопросов, главным из которых стало обсуждение бюджета региона и муниципалитета. Доклад по структуре финансов представила Ольга Сидоренко, председатель комитета финансов и контроля. Комитет рекомендовал одобрить проекты.

Областной бюджет сохраняет социальный характер. В 2026 году его объем должен превысить показатели предыдущего прогноза более чем на 6 %. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов также увеличиваются: Омскому району планируется направить свыше 52 млн рублей.

При рассмотрении бюджета района депутаты обсудили корректировки финансового плана на 2025–2027 годы. Предложено увеличить лимиты ассигнований более чем на 20,5 млн рублей – на зарплаты работникам образования, поддержку спорта и содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета.

Отдельным пунктом стало назначение публичных слушаний по проекту бюджета Омского района на 2026–2028 годы. В документе прогнозируется нулевой дефицит. Слушания пройдут 9 декабря в 11:00 в зале заседаний районной администрации.