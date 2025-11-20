Омск-Информ
·Происшествия

Молодой иностранец, ранивший омича на улице, может отправиться в колонию на 10 лет

Мужчина признал вину.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 23-летнего иностранца, который ранил ножом незнакомого ему 26-летнего омича. Гражданина Афганистана обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, ночью 24 июля на улице Ленина иностранец пытался навязчиво познакомиться с девушками. Один из прохожих заступился за них, и иностранец вонзил ему складной нож в живот. Пострадавшего госпитализировали. Тем временем преступник попытался сбежать, но его задержали полицейские. При досмотре у иностранца изъяли нож.

– Обвиняемый находился на территории Российской Федерации легально: приехал в Омск к родственникам и проживал в съемной квартире, – добавили в полиции.

Отметим, что гражданин Афганистана признал вину. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

