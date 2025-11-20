Медведи и кабаны съели и растоптали урожай в Омской области

Пострадали поля в Седельниковском районе.

В этом году часть урожая овса в Седельниковском районе Омской области уничтожили дикие животные. Как сообщил газете «Сибирский труженик» председатель СПК «Куйбышевский» Владимир Васюкович, он собрал всего 11 центнеров зерна с гектара, хотя средний показатель по району – 15 центнеров.

Дело в том, что овес привлек медведей и кабанов. Особенно пострадали дальние поля.

– Кабаны стадами до полусотни особей выходили на самый лучший овес, рыхлили его, сделали там лежаки. Взять на уборке там ничего мы не смогли, и эти площади пошли в убыток. И главное, как-то исправить ситуацию с животными мы не в силах, – отметил Васюкович.

Отметим, что омский урожай в этом году подвергся не только нападению диких животных. Поля рано засыпало снегом, отчего собрать также удалось не все зерно.