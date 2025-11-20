К Новому году Омск украсят светящимися снегирями

На них потратят больше полумиллиона.

zakupki.gov.ru

Администрация Омска объявила тендер на изготовление уникальных светодиодных консолей , которые станут частью новогоднего убранства города. На улицах Омска появятся 17 светящихся снегирей, сидящих на новогодних игрушках. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Общая стоимость праздничных арт-объектов составит 575 тыс. рублей. Согласно техническому заданию, снегири будут выполнены из монолитного поликарбоната с фрезерной гравировкой. Их оперение будет украшено витражной полупрозрачной пленкой различных оттенков красного.

Уже представлены эскизы будущих украшений: на них изображены птицы, расположившиеся на новогодних шарах под светом уличных фонарей. Заявки от потенциальных подрядчиков поставщиков и изготовителей принимаются до 25 ноября.