Стало известно, сколько омичей лежит в психбольнице

За первые десять месяцев 2025 года в Омскую областную клиническую психиатрическую больницу имени Н. Н. Солодникова за помощью обратилось 52 370 взрослых и 21 747 детей. По данным регионального минздрава, средний возраст пациентов составляет 48 лет.

В медицинском учреждении на данный момент проходят лечение 917 взрослых и 75 несовершеннолетних омичей.

– Взрослые омичи чаще всего обращаются за психиатрической помощью при возникновении галлюцинации или бреда. В случаях, если поведение становится агрессивным и человек представляет угрозу для окружающих, присутствуют суицидальные мысли или попытки причинить себе вред. Также поводом для обращения становятся эмоциональная нестабильность, нарушения сна, снижение работоспособности, – сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минздрав.

Подростки обращаются за помощью тогда, когда начинают испытывать утомляемость, неусидчивость, неуравновешенность, вспышки агрессии и отставание в развитии.