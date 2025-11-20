Глава омского минсельхоза сделал заявление о ценах на хлеб в регионе

Николай Дрофа утверждает, что стоимость хлеба с ноября прошлого года не изменилась.

В соцсетях омичи сообщили о подорожании хлеба и растительного масла в регионе. Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа прокомментировал ситуацию, отметив, что цены на эти продукты остались на уровне прошлого года.

Как сообщил чиновник, в министерстве постоянно отслеживают динамику изменения стоимости продуктов питания, в том числе, хлеба массовых сортов.

– По состоянию на 12 ноября 2025 года отпускные цены на хлеб массовых сортов к уровню 13 ноября 2024 года остались на стабильном уровне. Рафинированное растительное масло на территории Омской области не производится, – сообщил Дрофа.

Однако Росстат зафиксировал увеличение стоимости хлеба в Омской области. Цена за килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба с начала года возросла на 7,26 рубля, составив в среднем 87,53 рубля. Особенно ощутимо подорожал пшеничный хлеб. Стоимость хлебобулочных изделий из муки первого и второго сорта увеличилась на 7,96 рубля, достигнув 106,25 рубля за килограмм.