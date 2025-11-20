Бастрыкин заинтересовался «убитой» омской дорогой

Жители жалуются на плохое состояние дороги, ремонт которой не делали более 70 лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался вопросом нарушения прав жителей села Любимовка Омской области. Как выяснилось, капитальный ремонт дороги, ведущей в населенный пункт, не производился около 70 лет. Страдающие от этого сельчане обратились на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России.

Местные жители сообщили, что дорога сильно изношена, отсутствует асфальт, образованы глубокие ямы и колеи, особенно заметные после дождей. Эта ситуация создает серьезные трудности для проезда автомобилей, автобусов и машин экстренных служб. Сельчане много раз обращались в различные инстанции, но это не принесло результата.

В СУ СК России по Омской области была организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.