Врач призвала обзавестись неочевидной привычкой после еды

Специалист рассказала, как 10 минут ходьбы могут улучшить здоровье.

Врач общей практики Хизер Виола поделилась простым, но действенным советом, который может существенно повлиять на самочувствие после приема пищи. По мнению специалиста, всего одна новая привычка способна оздоровить организм, облегчив многие неприятные симптомы.

Как сообщает издание Infobae, доктор Виола настоятельно рекомендует после каждого приема пищи уделять 10 минут простой ходьбе. Эта, казалось бы, незначительная физическая активность, по словам врача, способствует более эффективному перемещению пищи по желудочно-кишечному тракту.

Эта привычка не только ускоряет процесс пищеварения, но и помогает справиться с такими распространенными проблемами, как несварение желудка, изжога и рефлюкс. Особенно полезной ходьба после еды окажется для тех, кто страдает от запоров и вздутия живота.

Причем для получения перечисленных положительных эффектов достаточно ходить на протяжении всего 10 минут, заключила специалист.