·Общество

Погода приготовила для омичей температурные качели

Дневные +5 °C сменятся ночными заморозками до -11 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...+5 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие, местами умеренные осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны гололедные явления и сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –1...–6 °C, при прояснении до –11 °C. Местами продолжатся небольшие осадки. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах сохранятся гололедные явления и сильная гололедица. Атмосферное давление будет расти.

