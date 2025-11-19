В омских магазинах обнаружили больше тонны подозрительных консервов

Происхождение продукции не удалось установить.

@GigaChat

В этом году сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота в Омской области 1,3 тонны рыбных консервов. Продукцию в регион ввезли по аннулированным документам, то есть без подтверждения ее происхождения и безопасности.

Более 1,1 тонны консервов вернули поставщикам. Еще около 0,2 тонны утилизировали.

Производители подозрительной рыбы: ООО «Экватор» (Владимирская область), ООО «Сохраним традиции» (Калининградская область), ООО «За Родину» (Калининградская область) и ООО «Стеклянный мир» (Калининградская область).

Всего более 230 хозяйствующих субъектов получат уведомления о случившемся. Информацию Россельхознадзор также направит в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.