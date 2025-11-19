Более 400 омичей застряли в Новосибирске из-за погоды

Они должны были прилететь еще 10 часов назад.

omskinform.ru

Сегодня пассажиры рейса Шарм-эль-Шейх – Омск застряли в аэропорту Новосибирска. Как рассказали в соцсетях омичи, авиасообщение нарушила плохая погода. При этом условия, в которых более 400 пассажиров ожидают отправления самолета, их не устраивают. По словам омичей, им не предоставили гостиницу.

– Несмотря на обстоятельства, возникает большое количество вопросов относительно организации нашего пребывания в аэропорту. Для многих семей с маленькими детьми эта ситуация становится серьезным испытанием. Отсутствие четкого плана действий со стороны сотрудников авиакомпании вызывает справедливые опасения и недовольство среди пассажиров, – сообщает автор поста.

По данным табло Омского аэропорта, самолет должен был прилететь в Омск еще в 09:50. Однако его статус до сих пор «задержан».

Отметим, что до сих пор «задержан» и рейс Москва – Омск, который ожидался еще в 06:05. Вероятно, также из-за погоды самолет «Победы» был вынужден остановиться в Тюмени.