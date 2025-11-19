Под Омском сожгли полтонны лосося

В регион красную рыбу пытались провезти незаконно под видом щуки.

Вчера, 18 ноября, сотрудники омского Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза из Казахстана в Россию около 2 тонн свежемороженой рыбы. В Исилькульском районе остановили машину из Костанайской области, которая направлялась в Новосибирск. Житель Казахстана вез 1,5 тонны пеляди и 0,5 тонны щуки.

Однако у мужчины не было для этого всех необходимых документов. Кроме того, при досмотре обнаружилось, что вместо щуки в 19 мешках находится замороженный лосось – 492 килограмма без маркировки и подтверждающих документов.

В результате машину в Россию не пустили, водителя оштрафовали. Пелядь вернули в Казахстан, а лосося сожгли.