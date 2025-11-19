Омский школьник настолько разогнался в коридоре, что сломал бедро учительнице

Женщине нужна операция.

Яндекс карты

В омской школе № 113 в пятницу, 7 ноября, произошел несчастный случай, в результате которого пострадала учительница. Как сообщили в соцсетях горожане, женщину сбил с ног несущийся по коридору девятиклассник.

– На перемене учащийся 9-го класса бежал со скоростью ветра, сбил с ног учителя так, что та получила перелом бедра. В настоящее время педагог находится в стационаре в ожидании операции. Это с какой силой мог бежать ученик на перемене, что не заметил взрослого человека, – сообщает автор поста.

Родители учеников также жалуются на школьное расписание, в котором у детей есть «окна» между уроками. В это время ученики предоставлены сами себе. Кроме того, некоторые учителя, по словам автора поста, не стесняются курить на глазах у детей и приходить на уроки пьяными.