·Происшествия

Машину омича покрасили вместе с мостом

Как это произошло, остается загадкой.

Житель Омска пожаловался в соцсетях, что его машина пострадала из-за ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. На автомобиль, по словам автора поста, попала краска.

– Как вам понравится, если, придя как-нибудь к своему автомобилю, вы увидите что какой-то нехороший человек его уделал краской? – выразил негодование омич.

Он считает, что виноваты в инциденте рабочие, которые занимаются пескоструйной обработкой и покраской металлоконструкций моста. Омич попросил их учитывать при работе направление ветра или ограждать место покраски.

Где он так неудачно припарковал машину, омич не уточнил.

