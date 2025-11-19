Омская студентка представила регион на слете амбассадоров «Профессионалитета» в Грозном

На сегодняшний день в программе участвует 86 регионов и более 1,5 тысячи образовательных организаций

Пресс-служба ОмГАУ

Студентка третьего курса Университетского колледжа агробизнеса Ева Максимова представила Омскую область на IV Молодежном слете амбассадоров «Профессионалитета» в Грозном. Мероприятие объединило более 500 студентов, их кураторов и участников медиацентров из 81 региона России.

Заместитель директора департамента Минпросвещения России Лариса Наумова подчеркнула, что участниками стали молодые люди, чье мнение особенно значимо для сверстников.

– Вы – проводники в мир профессий и специальностей СПО, – отметила она. – Вы вдохновляете школьников не только ставить перед собой цели, но и добиваться их, помогаете осознать перспективность обучения в организациях среднего профессионального образования. Вместе с вами мы создаем медиатандем для популяризации системы СПО и делаем ее еще более востребованной

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников напомнил о масштабе российской системы СПО, которая сегодня охватывает почти четыре миллиона студентов.

– СПО – это про дело, за дело. Это практика, умения, ранний старт в профессии, – обратился он к участникам. – И вы, амбассадоры «Профессионалитета», собрались здесь потому, что вам не все равно, какой будет наша страна и кем вы в ней будете. Наш слет – это площадка по обмену опытом, поиску идей и укрепление сообщества тех, кто искренне верит в силу СПО. Желаю вам всем открытий и смелых решений!

Участников также приветствовали представители руководства Чеченской Республики и ЧГПУ. Деловая программа началась с пленарного заседания и включала обсуждения, встречи и проектную работу. Слет проходил три дня и завершился 14 ноября. Организатор – Институт развития профессионального образования.

Студенты-амбассадоры «Профессионалитета» помогают абитуриентам лучше узнать возможности СПО, делясь реальным опытом обучения, практики и работы с современным оборудованием.

По словам Евы Максимовой, слет стал важным этапом в продвижении этой образовательной программы:

– Я много узнала нового, познакомилась с очень интересными людьми, завела много новых друзей, – рассказала студентка. – Слет – уникальная площадка по обмену опытом и поиску новых идей. Благодарю администрацию колледжа за возможность участвовать в таком масштабном мероприятии.

Сам проект, стартовавший в 2022 году, сегодня охватывает 86 регионов и более 1,5 тысячи образовательных организаций.