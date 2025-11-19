Депутаты Заксобрания Омской области обсудили роль народных дружин

Сокращение числа правонарушений является одним из результатов работы добровольных народных формирований.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Омского областного парламента обсуждалась роль народных дружин и общественных объединений, занимающихся охраной общественного порядка в регионе. Информацию о работе народных дружин предоставили представители министерства региональной безопасности Омской области, УМВД России по Омской области и администрации города Омска. Деятельность народных дружин регулируется федеральным и региональным законодательством.

На заседании комитета депутаты рассмотрели проект закона, устанавливающего административную ответственность за нахождение и купание несовершеннолетних до 16 лет на водных объектах без присмотра взрослых. Также предложено обратить внимание на состояние инфраструктуры пляжей и водоемов. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

В первом чтении рекомендован к принятию доработанный проект закона, определяющий порядок проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях Омской области. Во втором, окончательном, чтении депутаты рекомендовали принять изменения в законы, касающиеся избирательного законодательства, в том числе выборов губернатора Омской области.

Также парламентарии рассмотрели проект плана работы комитета на 2026 год и ряд законодательных инициатив.