Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Депутаты Заксобрания Омской области обсудили роль народных дружин

Сокращение числа правонарушений является одним из результатов работы добровольных народных формирований.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Омского областного парламента обсуждалась роль народных дружин и общественных объединений, занимающихся охраной общественного порядка в регионе. Информацию о работе народных дружин предоставили представители министерства региональной безопасности Омской области, УМВД России по Омской области и администрации города Омска. Деятельность народных дружин регулируется федеральным и региональным законодательством.

На заседании комитета депутаты рассмотрели проект закона, устанавливающего административную ответственность за нахождение и купание несовершеннолетних до 16 лет на водных объектах без присмотра взрослых. Также предложено обратить внимание на состояние инфраструктуры пляжей и водоемов. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

В первом чтении рекомендован к принятию доработанный проект закона, определяющий порядок проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях Омской области. Во втором, окончательном, чтении депутаты рекомендовали принять изменения в законы, касающиеся избирательного законодательства, в том числе выборов губернатора Омской области.

Также парламентарии рассмотрели проект плана работы комитета на 2026 год и ряд законодательных инициатив.

·Общество

Депутаты Заксобрания Омской области обсудили роль народных дружин

Сокращение числа правонарушений является одним из результатов работы добровольных народных формирований.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Омского областного парламента обсуждалась роль народных дружин и общественных объединений, занимающихся охраной общественного порядка в регионе. Информацию о работе народных дружин предоставили представители министерства региональной безопасности Омской области, УМВД России по Омской области и администрации города Омска. Деятельность народных дружин регулируется федеральным и региональным законодательством.

На заседании комитета депутаты рассмотрели проект закона, устанавливающего административную ответственность за нахождение и купание несовершеннолетних до 16 лет на водных объектах без присмотра взрослых. Также предложено обратить внимание на состояние инфраструктуры пляжей и водоемов. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

В первом чтении рекомендован к принятию доработанный проект закона, определяющий порядок проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях Омской области. Во втором, окончательном, чтении депутаты рекомендовали принять изменения в законы, касающиеся избирательного законодательства, в том числе выборов губернатора Омской области.

Также парламентарии рассмотрели проект плана работы комитета на 2026 год и ряд законодательных инициатив.