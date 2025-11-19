Омск-Информ
·Общество

Областные парламентарии оценили эффективность управления имуществом региона

Ключевым вопросом, обсуждаемым на заседании комитета Законодательного собрания Омской области по собственности, стала проверка действующих договоров аренды.

На заседании комитета Законодательного собрания Омской области по собственности, состоявшемся сегодня, 19 ноября 2025 года, ключевым вопросом стала проверка действующих договоров аренды. Депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Омской области (КСП) об оценке эффективности управления имуществом региона министерством имущественных отношений.

В ходе проверки КСП изучались нормативные документы, договоры аренды, а также отчетность о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет. Депутатам представили информацию о действующих договорах аренды, включая договоры с малым и средним бизнесом, данные об аукционах на аренду земельных участков. По итогам обсуждения комитет рекомендовал министерству провести мероприятия по оптимизации заключения договоров аренды.

Также был поднят вопрос об обеспечении жильем детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. С докладами выступили представители министерства строительства и архитектуры и министерства образования Омской области. Парламентарии приняли информацию к сведению и предложили ряд мер по улучшению жилищных условий данной категории граждан.

Помимо этого, на заседании обсудили проект плана работы комитета на 2026 год и вопросы мобилизации неналоговых доходов от управления областной собственностью, направленные на увеличение доходов регионального бюджета.

