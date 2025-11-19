Домофон, биометрия, зарубежный счет: омичам грозит новая схема мошенничества

Один молодой человек уже потерял все свои сбережения.

omskinform.ru

Мошенники обманули 29-летнего координатора службы технической поддержки из Омска. Он потерял все свои сбережения – 1,16 млн рублей.

Как сообщают полицейские, сначала аферисты позвонили мужчине на стационарный телефон и сообщили о замене домофонной панели, в связи с чем ему потребуются новые ключи. Омич согласился на изготовление комплекта ключей. Звонивший попросил сказать фразу с личными данными и согласием, что омич и сделал.

После этого омичу позвонил «оперуполномоченный военной прокуратуры Омского гарнизона». Он сообщил, что сказанные мужчиной слова мошенники использовали в качестве голосовой биометрии. Якобы на имя омича уже оформили зарубежный счет, за что ему грозит уголовное дело.

Беседу продолжил юрист, который рассказал, что можно прекратить уголовное преследование, если декларировать все деньги. Сначала от омича требовалось передать деньги через инкассаторов, однако возникли сложности с выделением служебной машины. Мужчине пришлось самому перечислять деньги туда, куда укажет юрист.

Специально для этого омич купил новый телефон, скачал приложение и отправил на счет мошенников все деньги, что у него были.

Вернувшись домой, омич рассказал обо всем матери и понял, что стал жертвой мошенников.