В Омске раскрыли неочевидных виновников выбросов опасных веществ

С 8:40 до 9:00 уровень оксида азота превысил норму почти на 20 %

Omskinform.ru

Вчера утром, 18 ноября, омские экологи сообщили о превышении нормы оксида азота на посту наблюдений по адресу улица 10 лет Октября, 217.

Мониторинг показал, что с 8:40 до 9:00 уровень оксида азота в воздухе составил 0,446 мг/м³, что выше нормы почти на 20 %.

Специалисты Минприроды региона уточнили, что, с учетом погодных условий, основным источником выбросов в районе, вероятнее всего, стал автотранспорт.

При этом на остальных автоматизированных постах нарушений предельно допустимых значений не обнаружено. Специалисты минприроды продолжают регулярный мониторинг качества воздуха в Омской области.