·Общество

В Омской области жители сами выбирают главную новогоднюю елку для города

Тарчане могут не только голосовать, но и отдать свои деревья.

В Таре запустили необычное голосование: жители смогут выбрать новогоднюю ель для города. В официальном паблике администрации во «ВКонтакте» горожанам предложили помочь определить, какое дерево будет установлено на Юбилейной площади и станет главным символом праздника.

При этом мэрия приглашает тарчан внести вклад не только голосованием, но и на практике: многие выращивают на своих участках елки, подходящие для украшения центральной площади, и готовы подарить их городу. Желающие могут обращаться в администрацию.

