·Общество

Перевозчика в крупном городе Омской области признали банкротом

Предприятие задолжало государству 3,7 млн рублей и прекратило регулярные рейсы.

Арбитражный суд Омской области 18 ноября признал ООО «Калачинское АТП-36» банкротом и открыл упрощенное конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена Анастасия Куренскова из Иркутска.

Заявление о банкротстве подала межрайонная ФНС № 7 по Омской области: компания накопила долг перед государством в размере 3,7 млн рублей.

ООО «Калачинское АТП-36» уже проходит процедуру ликвидации – решение учредителей о закрытии предприятия было принято 5 ноября 2024 года. Фактически регулярные пассажирские рейсы по Калачинску предприятие прекратило еще 1 апреля. Сейчас их обслуживают два индивидуальных предпринимателя, отмечала районная газета «Сибиряк».

