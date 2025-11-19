Омич заплатил за то, что несколько месяцев вырубал сосновый лес

Он успел уничтожить сотни деревьев.

прокуратура

Тевризский районный суд Омской области признал 60-летнего местного жителя виновным в незаконной рубке деревьев (по ч. 3 ст. 260 УК РФ). По версии следствия, мужчина вырубил 277 сосен.

– В целях создания видимости законности своих действий он заключил фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с третьим лицом, – сообщили в прокуратуре.

Омич орудовал бензопилами в лесу возле деревни Вознесенки с декабря 2019 года по март 2020 года. Вывозил сосны он на тракторе.

Государство оценило ущерб от потери 277 сосен в 770 тыс. рублей. Отметим, что в суде омич признал вину и ущерб возместил.

В наказание за преступление его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Испытательный срок продлится год. Суд также конфисковал у мужчины бензопилы и трактор, с помощью которых он совершал преступление.

Приговор вступил в законную силу.