В Омской области енот решил не спать, а встречать Новый год заранее

Ракета получил подарок с финиками.

Пресс-служба Большереченского зоопарка

Большереченский зоопарк сообщил, что уже приступил к созданию новогоднего антуража. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Одним из первых внимание сотрудников привлек енот-полоскун по кличке Ракета. По словам специалистов, он должен был уйти в спячку, однако решил бодрствовать. Чтобы порадовать животное, ему подготовили новогодний подарок – коробочку с финиками, которую Ракета тут же с удовольствием распаковал.

В зоопарке отметили, что сюрпризы готовят не только для животных, но и для посетителей. С декабря по январь территория будет оформлена в новогоднем стиле, а гостей ждут специальные зимние мероприятия.