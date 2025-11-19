Омск очистят от брошенных самокатов, парковки станут платными, а автобусы – длинными

Сегодня, 19 ноября 2025 года, на заседании ОГС рассматривались изменения в правила благоустройства Омска, а также созданы две важные рабочие группы.

omskinform.ru

На ноябрьском заседании Омского городского совета обсуждались важные изменения в сфере благоустройства города, а также были сформированы две рабочие группы для решения ключевых задач.

По словам спикера ОГС Владимира Корбута, созданные рабочие группы займутся развитием общественного транспорта и организацией платных парковок. Платные парковки, стоимостью от 20 до 40 рублей в рабочее время, будут размещаться на муниципальных дорогах, где сейчас затруднено движение. В нерабочее время и выходные дни парковка будет бесплатной.

В ближайшем будущем планируется убрать брошенные электросамокаты с улиц Омска. В центральной части города парковка вдоль дорог в будние дни станет платной. Это вынужденная мера, призванная избавить город от пробок, с одной стороны, и стимулировать использование общественного транспорта, с другой. В связи с этим планируется сделать общественный транспорт более доступным и комфортным для омичей.

omskinform.ru

Как отметил директор департамента контроля администрации Омска Марк Рогозин, в правила благоустройства города будет внесена новая глава, регулирующая размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это связано с изменениями в федеральном законодательстве и дорожной картой правительства РФ. Порядок размещения СИМ и их перемещения в случае нарушения правил будет определен отдельным правовым актом, который находится в разработке.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры ОГС Юрий Арчибасов, сославшись на изученный им положительный опыт других крупных городов, подчеркнул необходимость стимулирования пересадки автомобилистов на общественный транспорт. Для этого, по его мнению, необходимо заменить микроавтобусы на более вместительные транспортные средства, включая автобусы-«гармошки». Правда, произойдет это не одномоментно и может занять несколько лет.