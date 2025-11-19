Водитель, тракторист, охранник: на СВО погиб молодой омич

Он участвовал в боях меньше месяца.

Завтра, 20 ноября, в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района Омской области планируется церемония прощания с погибшим на СВО Ринатом Айтмухаметовым. Ему был 31 год.

Ринат Айтмухаметов родился 2 августа 1993 года в деревне Ярково Усть-Ишимского района. Окончил местную школу, потом отучился на водителя-тракториста. Служил в армии. После отучился на охранника и работал в Волгограде. В 2021 году вернулся в Усть-Ишимский район и работал водителем в полиции.

Контракт с Минобороны мужчина заключил 18 декабря 2024 года. Службу проходил в звании рядового. Погиб 16 января 2025 года.