Омичи все чаще стали пользоваться электронными секретарями

При этом, как сообщают аналитики «МегаФона», летние месяцы стали самыми загруженными.

Пресс-служба МегаФона

Летний сезон стал периодом наибольшей нагрузки для виртуальных секретарей: сервис Ева от «МегаФона» чаще всего подменял владельцев номеров именно в это время. Компания проанализировала работу ассистента за январь – октябрь 2025 года.

Интерес к виртуальным секретарям продолжает расти. Во втором квартале Ева отвечала на звонки на 11,5 % чаще, в третьем – на 13 % чаще, чем в первом. В целом показатель вырос на 22 %, а число подключений увеличилось на 10 %.

Самыми активными по количеству входящих стали летние месяцы: секретарь принимал звонки на 12 % чаще, чем в остальное время года, а август стал рекордным – рост 16 %. Это связывают с отпускным периодом, когда многие предпочитают минимизировать телефонное общение, прежде всего по работе.

Пресс-служба МегаФона

В среднем на одного пользователя услуги приходится около 44 звонков в месяц. Чаще всего сервис подключают мужчины (53 %), основная аудитория – люди старше 35 лет. Наиболее популярные образы секретаря – базовая Ева, Макс и Ева Тренди. Больше всего пользователей проживает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Башкортостане и Краснодарском крае.

Голосовой ассистент Ева работает с июля 2021 года. Он может отвечать на звонки, определять категорию звонящего, предупреждать о попытках подключения платных подписок и блокировать нежелательные вызовы. Доступны запись разговора, ее отправка в чат-бот и расшифровка. С начала года Ева заблокировала 250 млн спам-звонков.

В январе сервис получил новую функцию – «Защита близких», которая разрывает мошеннические звонки и уведомляет родственников. Количество ее организаторов с начала года выросло в 21 раз.