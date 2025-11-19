Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб наводчик штурмовиков из Омской области

Мужчине было 56 лет.

Завтра, 20 ноября, жители деревни Бакшеево Усть-Ишимского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят 56-летнего Анвара Кабурова.

Как сообщает районная администрация, Анвар Кабуров родился 24 декабря 1968 года в деревне Бакшеево. После школы проходил срочную службу, был связистом. Потом мужчина выучился на тракториста. Работал вахтовиком на Севере.

Контракт с Минобороны он заключил в июле 2023 года. На СВО был наводчиком десантно-штурмовой роты. Погиб 20 июня 2025 года.

