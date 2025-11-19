Пилот, посадивший самолет в поле, пропустил слушания в Омске ради больной матери

Сергей Белов категорически отрицает свою вину в авиационном инциденте.

Уральские авиалинии

Сегодня в Центральном районном суде Омска начались предварительные слушания по уголовному делу пилота Сергея Белова.

Как сообщают « Аргументы и Факты Омск », сам подсудимый на заседание не явился. Адвокат пояснил, что это связано с болезнью матери и финансовыми трудностями, и добавил, что защита рассчитывает на возвращение дела прокурору для дополнительного расследования. Пилот категорически отрицает вину и готов оспаривать любое решение вплоть до Верховного суда.

По итогам заседания суд постановил вернуть уголовное дело Белова, обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет рейса Сочи – Омск был вынужден совершить экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. Несколько пассажиров получили травмы, но погибших не было. Позднее стало известно, что экипаж сначала прервал заход на посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в Толмачево, однако топлива на весь путь не хватило.

В результате происшествия самолет оказался непригоден к дальнейшей эксплуатации, ущерб составил 119 млн рублей. Его разобрали на месте и отвезли для дальнейшего использования деталей при ремонте других самолетов.