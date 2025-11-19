Омские скверы хотят застелить газоном за 3,5 миллиона рублей

Работы начнутся в мае следующего года.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале масштабной подготовки к следующему сезону озеленения. Управление дорожного хозяйства и благоустройства уже объявило торги на поставку рулонного газона, который будет использован в 2026 году.

Как уточнил градоначальник, на эти цели было выделено 3,5 млн рублей.

– Планируем приобрести более 6 тысяч квадратных метров красивого и долговечного газона для укладки в парках и скверах, которые будут приводится в порядок, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Основные работы по укладке газона, учитывая благоприятные погодные условия, планируется начать уже в мае следующего года.