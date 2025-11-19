В Омской области продают элитный коттедж рядом с Ачаирским монастырем

На одном участке есть теннисный корт, пруд, пляж и причал для катера.

В Омске на «Авито» выставили коттедж всего в пяти минутах ходьбы от Ачаирского женского монастыря.

Дом площадью 1841 кв. м стоит на участке 1,8 га на первой линии реки Иртыш. Первый этаж включает кухню-столовую, несколько гостевых спален с ванными комнатами, звукоизолированную музыкальную кинокомнату и просторную игровую зону с бильярдными и настольными столами. Особое внимание привлекает большой бассейн, который работает круглый год.

На втором этаже расположены спальни, библиотека и комната для творчества. В объявлении отмечается, что коттедж идеально подходит для коммерции: здесь можно организовать базу отдыха, образовательный центр, а на огромном участке даже разместить мини-зоопарк или ферму.

Территория дома оборудована теннисным кортом, прудом с беседкой и лавочками для рыбалки, пешеходной аллеей с плодовыми деревьями и пляжем с возможностью установки собственного причала для катера.

Коттедж выставлен на продажу по цене 82 миллиона рублей.