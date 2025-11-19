На въезде в Омск установили светофор за 7 миллионов

Он регулирует движение транспорта на пересечении Русско-Полянского тракта и выезда из поселка Мелиораторов.

omskinform.ru

На въезде в Омск со стороны Русско-Полянского тракта начал свою работу новый светофор, призванный регулировать движение транспорта на пересечении с выездом из поселка Мелиораторов. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

По словам мэра, работы по благоустройству территории, монтажу опор и оборудования выполнены подрядной организацией, а общая стоимость контракта составила около 7 млн рублей.

Параллельно ведется активное обустройство еще одного важного светофорного объекта на Космическом проспекте.

– На текущий момент завершены работы по устройству тротуаров и пешеходных переходов. Подрядная организация выполнила монтаж светофорных опор, а также провела асфальтирование проезжей части. Цена контракта составила более 4 млн рублей. На данном участке продолжаются работы по установке навесного оборудования, контролеров и светофорных опор. В ближайшее время запланирована установка дорожных знаков, – добавил Шелест.

В целом, как отметил мэр, в этом году было запланировано ввести в эксплуатацию шесть светофоров. Помимо нового светофора на Русско-Полянском тракте, ранее уже были запущены светофоры на пересечении улиц Мельничной и 1-й и 2-й Казахстанских, на перекрестке улиц Вавилова и Кемеровской, у остановки «Мини-рынок» на улице Новокирпичной, а также на перекрестке улиц Краснознаменная и Донецкая.