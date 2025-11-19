Толстяки умирают раньше: врач объяснила, как лишний вес приближает старость

Омичей призывают следить за своим весом: ожирение ведет к диабету и преждевременной смерти.

Сегодня одним из самых распространенных заболеваний в мире является сахарный диабет. Каждый год он приводит к преждевременной смерти тысяч людей по всему миру, многих делает инвалидами.

Диабет относится к неинфекционным заболеваниям, которые протекают хронически и течение которых в большой степени зависит от изменения образа жизни. К диабету приводит лишний вес, он же ускоряет старение организма, говорит заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профессионального образования ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Инна Друк.

– Ожирение вызывает диабет 2-го типа, к тому же оно ускоряет старение, – отмечает эксперт. – Хотелось бы, чтобы молодые люди обратили на это внимание – ожирение формирует фенотип человека с патологическим старением организма. Первейшая задача профилактики диабета – контроль лишнего веса. Человек с диабетом тоже должен это помнить.

На начало 2025 года в Омской области было зафиксировано 65 тыс. больных сахарным диабетом – к концу года, когда будут актуализированы данные, диабетиков станет еще больше. И с каждым годом болезнь становится моложе. Если раньше львиная доля заболевших – это пожилые люди 65+, то сейчас в основном 45+, фиксируются и заболевшие в 30 лет.

При этом человека может ничего не беспокоить, о болезни ему сообщает врач, который видит по анализам, что показатель уровня глюкозы в крови составляет 6 ммоль/л и выше. На развитие заболевания влияет наследственная предрасположенность, низкая физическая активность, артериальная гипертензия и вышеупомянутый лишний вес.

Серьезным подспорьем в борьбе с диабетом является инсулин, и это далеко не все, что больному может предложить медицинская наука.

– Зарегистрирован первый препарат, предотвращающий клинические проявления диабета 1-го типа у человека, который имеет генетическую предрасположенность и находится в шаге от болезни, – говорит Ирина Друк. – Во 2-м типе диабета также есть прорывные открытия. В любой аптеке можно приобрести препараты, снижающие уровень глюкозы в крови. Впервые в этом веке у нас появился термин «ремиссия диабета 2-го типа». Прорывные технологии есть и в управлении ожирением.

Эксперт предостерегает омичей от советов диетологов и нутрициологов из интернета. Их рекомендации по корректировке питания более чем сомнительны, а сами эти «специалисты», как правило, не имеют никакого отношения к медицине.

– Медицинская общественность активно сопротивляется этому во всем мире, не буду комментировать позицию нутрициологов, замечу, что официально такой специальности нет. Все истории в интернете сомнительны, мы не знаем, кто по ту сторону экрана называет себя нутрициологом или кем-то еще. Поэтому прийти к врачу за консультацией – это не минимум, а первоочередная задача, – отметила завкафедрой внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ.

Если человеку поставлен такой диагноз, то не стоит игнорировать рекомендацию пройти курс школы больного сахарным диабетом. На ее занятиях специалисты с медицинским образованием доходчиво расскажут о болезни и как с ней жить, дадут необходимые рекомендации по питанию, образу жизни, медикаментозному сопровождению, наблюдению у врачей. Сахарный диабет – не приговор, но он требует от человека строго соблюдать назначенную диету, вовремя принимать лекарства и изменить свой подход к жизни.