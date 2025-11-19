Омские подростки получили сроки за теракт на железной дороге

Несовершеннолетние подожгли релейные шкафы на путях.

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех подростков из Калачинского района Омской области. 16-летние и 15-летний жители региона признаны виновными в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как установлено судом, в декабре 2024 года подсудимые, действуя по заданию неизвестного лица через социальную сеть и за денежное вознаграждение, подожгли три релейных шкафа на участке железнодорожной линии между станциями Кормиловка и Калачинск Западно-Сибирской железной дороги.

– Их противоправные действия создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке в движении поездов, причинив ущерб свыше 180 тыс. рублей, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно вердикту суда, каждый из осужденных понесет наказание в виде реального срока заключения в воспитательной колонии. Одному из них назначено шесть лет восемь месяцев лишения свободы, остальным двоим – по шесть лет шесть месяцев.

Кроме того, суд возложил обязанность на самих подростков и их родителей компенсировать убытки, нанесенные ОАО «РЖД».