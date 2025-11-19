Не забыл магнитолу: омич после аварии превратил «субару» в пылающее пепелище

Водитель без прав сначала скрылся, потом вернулся с друзьями, украл вещи и поджег машину.

omskinform

В Омске на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП с последующим поджогом автомобиля. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД иномарка уже была повреждена огнем.

Сотрудники уголовного розыска установили, что водитель «Субару-Форестер» при проезде перекрестка не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «газелью». После удара машину занесло на трамвайные рельсы, а сам водитель вместе с пассажиркой скрылся с места происшествия.

21-летний омич объяснил, что сначала скрылся из-за отсутствия водительских прав. Позже он вернулся с друзьями, вынес из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо и номерные знаки. После этого мужчина разбил стекла, нанес несколько ударов кирпичом по кузову, вылил на автомобиль горючее и поджег его. По его словам, он решил уничтожить машину, так как она была полностью непригодна к эксплуатации.

Против водителя возбуждено шесть административных дел: за управление транспортом без прав, оставление места ДТП, отсутствие страховки ОСАГО, езду на незарегистрированном автомобиле, нарушение правил остановки и стоянки, а также неправильное расположение авто на проезжей части. Все материалы направлены в суд.