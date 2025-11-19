Как в Омском государственном медуниверситете готовят клинических психологов

Новое направление, сформированное ОмГМУ, сразу стало популярным, и более 60 абитуриентов боролись за право поступления в магистратуру.

Пресс-служба ОмГМУ

В этом году в Омске впервые состоялся набор в магистратуру Омского государственного медицинского университета по направлению подготовки «Клиническая психология. Диагностическая и реабилитационная деятельность психолога в системе здравоохранения». Более 60 абитуриентов (с конкурсом 3,4 человека на место) боролись за право поступить в ОмГМУ, чтобы получить соответствующую квалификацию.

Клиническая психология – относительно новое, но уже востребованное направление, сформированное в Омском медуниверситете как междисциплинарное – на стыке психологии, медицины и реабилитации.

Пресс-служба ОмГМУ

– Клинический психолог должен обладать широкими (междисциплинарными) знаниями для понимания связи психики с соматическим и психическим здоровьем человека, а также навыками для диагностики, терапии и реабилитации пациентов в кризисных ситуациях, – отметила куратор программы, кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ Ольга Гроголева. – Клинический психолог, в отличие от обычного психолога, который работает с психически здоровыми людьми, может работать с пациентами и клиентами, находящимися на границе нормы, проводит диагностику и участвует в коррекции психических расстройств, таких как депрессии, психосоматические расстройства, тревожные состояния, различные формы зависимостей и психологические последствия тяжелых заболеваний. Его задача – помогать пациентам восстанавливаться после болезней, стрессов и травм, разрабатывая индивидуальные планы реабилитации и консультируя как самого клиента, так и его семью в кризисных ситуациях.

Учебный план подготовки магистров-психологов строится на взаимодействии трех кафедр: медицинской реабилитации дополнительного профессионального образования, психиатрии, медицинской психологии, педагогики и психологии дополнительного профессионального образования. Это позволяет обучающимся глубоко погрузиться в профессию, осмыслить ее с разных позиций.

– Клинический психолог легко дифференцирует нормативное и ненормативное состояние психики. Это позволяет, прежде всего, не навредить пациенту. Для этого клиническому психологу важно уметь вовремя распознать симптоматику клинической формы расстройств психики, бережно сопроводить процесс восстановления и лечения пациента либо вовремя перенаправить клиента к соответствующим специалистам, – пояснила Ольга Гроголева.

Пресс-служба ОмГМУ

Обширный блок учебного плана посвящен психиатрии и патопсихологии с соответствующими базами практики, а также психосоматике, основам психологического консультирования и психотерапии. Значимый аспект обучения связан с погружением в систему реабилитации. При этом основой образовательной программы остаются знания в области психологии.

В ОмГМУ отметили, что уникальность учебного плана по данному направлению подготовки была высоко оценена абитуриентами. Есть магистранты, которые поступили в омский вуз из других городов с аналогичными направлениями подготовки, потому что содержание учебного плана и преподаваемые дисциплины, по их мнению, являются интересными и полезными для будущего построения профессиональной карьеры в сфере медицинской психологии.

Деятельность клинического психолога обширна – от медицинских и образовательных учреждений до психологов в социально-психологических службах и психологических службах силовых структур.

– Наших специалистов ждут в больницах, реабилитационных центрах и клиниках, – уточнила куратор программы. – Они приобретают дополнительные знания и навыки, необходимые для организации эффективного взаимодействия с врачами в мультидисциплинарных командах. У выпускников расширяются возможности для реализации себя в качестве частных практикующих психологов.

На сегодняшний день уже есть заявки на трудоустройство выпускников магистратуры по клинической психологии из УФСИН России по Омской области, Главного управления МЧС России по Омской области и других организаций.

Пресс-служба ОмГМУ

Магистрантов первого набора по направлению подготовки «Психология» отличает высокая степень мотивации и включенность в выбранную профессию, отмечают преподаватели.

– Уникальность этого набора заключается в том, что впервые на уровне подготовки клинических психологов в Омске психологическое образование проводится на базе медицинского вуза, – подчеркнула Ольга Гроголева.

Клиническая психология становится новым вектором в региональной системе медицинского образования. В ОмГМУ уверены, что альянс психологии и медицины будет полезен всем – абитуриентам, городу, обществу в целом. Он позволит сделать процесс оказания психологической помощи людям более действенным и профессиональным.