Омич с кучей наркотиков и домашним ружьем рискует провести всю жизнь за решеткой

Мужчину задержали на даче.

Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сотрудники УМВД по Омской области совместно с коллегами из Томской области выявили причастность 41-летнего жителя Ленинского округа к покушению на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Расследование началось после задержания томскими оперативниками омички по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска у нее была обнаружена банковская карта на имя мужчины, который оказался ее знакомым. Дальнейшая проверка подтвердила его участие в противоправной деятельности.

Мужчину задержали на его даче. При обыске полицейские изъяли почти 1,4 килограмма синтетического гашиша, весы, материалы для упаковки и незарегистрированное охотничье ружье. По словам фигуранта, ружье он купил у незнакомца еще 15 лет назад.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Мужчина также будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил хранения и приобретения оружия.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. За преступление, предусмотренное частью 5 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а в особо тяжких случаях – пожизненное заключение.