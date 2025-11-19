Омск-Информ
·Общество

Дом в центре Омска признали непригодным для проживания

Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Вчера, 18 ноября, на сайте администрации Омска появилось постановление, согласно которому дом, расположенный по адресу: Кемеровская, 63/Вавилова, 16, в Центральном округе города, признается непригодным для проживания.

Здание представляет собой одноэтажную деревянную постройку. Год его возведения не уточняется. Согласно документу, департамент жилищной политики до 31 декабря 2032 года должен внести предложения по дальнейшему использованию дома.

