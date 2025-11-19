Хоценко стал наставником участника СВО в рамках программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Проект дает его участникам возможность развиваться в новых направлениях и применять боевой и управленческий опыт в мирной сфере.

Сергей Мельников

В Омской области идет реализация программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», которая направлена на поддержку и профессиональное развитие участников и ветеранов специальной военной операции. На новом этапе проекта стартовали стажировки под руководством наставников – представителей органов власти, предприятий и общественных организаций. Одним из наставников стал губернатор Омской области Виталий Хоценко, сопровождающий стажировку участника СВО полковника Анатолия Чиркова.

Анатолий Чирков – выпускник танкового инженерного института, кадровый офицер с продолжительным опытом военной службы. Он принимал участие в специальной военной операции, за проявленное мужество и профессионализм награжден орденом «За военные заслуги», медалями Суворова и Жукова, «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «За заслуги перед Отечеством».

Программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. С февраля 2025 года участники прошли конкурсный отбор, завершили первый образовательный модуль и приступили к практической части – работе в органах власти и профильных структурах региона.

По словам Виталия Хоценко, проект дает его участникам возможность развиваться в новых направлениях и применять боевой и управленческий опыт в мирной сфере.

– Эти люди доказали преданность стране на поле боя. Теперь они готовы служить России в новом качестве – на благо регионов и общества, – отметил губернатор. – Омская область активно реализует эту инициативу.

Стажировки в рамках программы продолжатся до конца года и станут важным этапом профессиональной адаптации ветеранов, которые планируют связать дальнейшую работу с государственной или муниципальной службой.