Меценат из Омска вручил «Орден Книги» писателю Захару Прилепину

Накануне в Санкт-Петербургском горном университете имени Екатерины II, старейшем техническом вузе России, состоялась встреча руководства и студентов вуза с одним из самых читаемых современных русских писателей в мире Захаром Прилепиным.

Во встрече принял участие известный омский предприниматель и меценат, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. В присутствии ректора горного университета профессора Владимира Литвиненко он вручил Захару Прилепину уникальную общественную награду – «Орден Книги», сообщает медиа «Трамплин».

Как рассказал Капустин, идея создания этого ордена родилась у руководителя и основателя благотворительного общественного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова. Дизайн уникальной награды, не имеющей аналогов в мире, разработал главный художник Гознака, российский медальер Александр Бакланов, а оформлением роскошной коробки и удостоверения занимался художник Василий Валериус.

– На щите традиционно для наград разных стран изображен крест, концы-лепестки которого оформлены как развернутые книги, а в центре – копия памятника известному русскому первопечатнику Ивану Федорову, – пояснил Святослав Капустин. – Орден красивый и изящный, с серебрением и позолотой. Но сама награда является народной и вручается тем, кого окружающий мир воспринимает как «книжного человека». На сегодняшний день «Орденом Книги» награждаются подвижники и меценаты, поэты и писатели, педагоги и общественные деятели – все те, кто не на словах, а на деле помогает книге, а также способствует ее продвижению.

Орден был создан при активной поддержке Святослава Капустина, профинансировавшего дорогостоящие работы по изготовлению награды на Санкт-Петербургском монетном дворе. Благодаря этому были созданы не только сами ордена, но и роскошная коробка, и дизайнерское удостоверение.

В разное время «Орденом Книги» награждались профессор Омского государственного университета Михаил Белокрыс, омские литераторы Юрий Перминов и Сергей Прокопьев, липецкий архитектор и писатель Александр Новосельцев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, популяризатор математики Алексей Савватеев.

За многолетнюю помощь в издании книг русских классиков и обеспечении ими библиотек, вузов и учреждений культуры Святославу Капустину был вручен «Орден Книги» под номером 200.