Омский рекордсмен Гиннесса получил престижную награду от Путина

Тренер Валентин Мурзин удостоен высокого звания за заслуги в развитии спорта.

kremlin.ru

Тренер омской школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова Валентин Мурзин получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» по указу президента Владимира Путина за заслуги в развитии спорта и многолетнюю добросовестную работу.

По данным официального сайта спортшколы, Мурзин преподает дзюдо. В 2007 году он вошел в Книгу рекордов России как спортсмен, получивший звание мастера спорта России в рекордном возрасте – 44 года.

В настоящее время Валентин Мурзин также занимает пост президента Федерации дзюдо города Омска, продолжая активно развивать спорт в регионе и готовить новых чемпионов.