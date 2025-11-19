Омский суд отменил выдворение иностранца, потерявшего пасынка на СВО

Суд учел многолетние семейные узы и активные попытки получить гражданство РФ.

omskinform.ru

Черлакский районный суд Омской области принял решение отменить выдворение иностранного гражданина Республики Казахстан, нарушившего режим пребывания на территории России. Он был привлечен к ответственности постановлением начальника ОМВД России по Черлакскому району по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Изначально мужчина был оштрафован на 2000 рублей и приговорен к депортации, после чего помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Однако иностранец обжаловал это решение.

Суд установил, что мужчина проживает в России с гражданской женой уже более 20 лет. У них четверо несовершеннолетних детей, все они являются гражданами Российской Федерации. Семья приобрела жилой дом и ведет общее хозяйство.

Особое внимание суд уделил тому факту, что иностранец с раннего возраста воспитывал сына своей супруги, который позже трагически погиб, принимая участие в специальной военной операции.

Помимо крепких семейных связей, суд также учел то, что мужчина активно предпринимал шаги для получения гражданства РФ: он получил сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, а также оплатил госпошлину за выдачу или продление вида на жительство.

На основании всех представленных доказательств апелляционная жалоба была удовлетворена. Суд заменил наказание в виде административного принудительного выдворения на административный штраф, после чего гражданин Казахстана был освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан. Решение суда пока не вступило в законную силу.