Омские бизнесмены увеличили объем сбережений в ПСБ

Наиболее востребованы краткосрочные вклады и начисление процентов на неснижаемый остаток.

пресс-служба ПСБ банка

Общий объем привлеченных средств от клиентов-юрлиц Омского региона по итогам десяти месяцев 2025 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число депозитных сделок за этот же период увеличилось почти втрое.

Доля депозитов за год прибавила 19 п.п. и достигла 60 % портфеля пассивов клиентов-юрлиц. Наибольшим спросом пользуются вклады на срок до 30 дней – компании выбирают их из-за возможности быстро реагировать на изменения в экономике и использовать наиболее выгодные предложения. Еще один инструмент, который применяют более 40 % бизнес-клиентов ПСБ, – начисление процентов на неснижаемый остаток по счету. В регионе объем таких начислений увеличился в 1,8 раза к прошлому году.

– Омские предприниматели проявляют активный интерес к размещению своих сбережений в нашем банке, что связано с доходностью депозитов, – отметила Марина Копылова. – На популярность инструмента повлияли и гибкие условия, учитывающие потребности бизнесов любого размера.

Открыть вклад или подключить программу лояльности клиенты ПСБ могут в мобильном приложении и интернет-банке «ПСБ Бизнес».