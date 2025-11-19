В Омске высаживают новые аллеи: проект партии «Новые люди» набирает обороты

Инициатива «Бумага на дерево», поддержанная регионом, помогает компенсировать вырубку зеленых зон: собранная макулатура идет на переработку, а участники высаживают новые аллеи в разных районах Омска.

Пресс-служба партии «Новые люди»

В последние годы в Омске наблюдается устойчивая тенденция к сокращению зеленых насаждений – массовые вырубки деревьев в рамках программ благоустройства и строительства новых объектов нередко приводят к ухудшению экологической обстановки в городе. Сейчас Омск находится в десятке отстающих регионов в «Национальном экологическом рейтинге» и занимает 78-ю позицию из 83.

Партия «Новые люди» обратила внимание на проблему и при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко запустила акцию «Бумага на дерево» по компенсационному озеленению города. Проект реализуется с 2023 года и объединяет органы исполнительной власти вокруг одной цели – озеленение городских территорий и улучшение экологической обстановки в городе.

В рамках инициативы партия организовывает сбор макулатуры, а вырученные средства направляет на высадку деревьев. За время реализации акции было собрано и отправлено на переработку более 10 тонн бумажных отходов и высажены сотни деревьев в разных районах Омска.

– Мы видим, как в городе вырубают здоровые деревья под предлогом благоустройства, это не может не тревожить, – подчеркивает депутат, руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов. – Каждое вырубленное дерево – удар по экологии города, по здоровью омичей. Акция «Бумага на дерево» – это не просто красивая идея, а практический ответ на существующую проблему.

Особенно остро нехватка зеленых насаждений ощущается в густонаселенных районах с активной застройкой, где новые дома и микрорайоны почти не оставляют пространства для парков и скверов. Именно поэтому в ноябре 2025 года «Новые люди» провели очередной этап акции – из 3 тонн макулатуры члены и сторонники партии высадили аллею из 30 молодых сосен в центре Левобережья, возле жилого комплекса «На поворотной».

– Показатели приживаемости компенсационных высадок в нашем городе низкие, – объясняет Илья Смирнов. – Не потому, что высаживают «не так», а потому, что не учитывают особенности омского климата. Мы сознательно выбираем хвойные породы – они лучше всего подходят для Сибири и эффективно очищают воздух. Мы видим, как простая идея работает на благо города. От каждого собранного килограмма макулатуры – реальный результат: новые деревья, новые зеленые зоны и больше комфорта для жителей.

Проект «Бумага на дерево» с каждым годом привлекает все больше участников. На сегодняшний день количество учреждений, участвующих в сборе макулатуры, приближается к двадцати, а общий объем собранной бумаги и число высаженных деревьев продолжают расти. В перспективе «Новые люди» планируют расширить географию проекта, включив в него не только центральные, но и отдаленные районы города, где проблема озеленения стоит не менее остро.