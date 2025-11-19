Омич хотел редкие монеты, а попался на уловку челябинских мошенников

Мужчина отдал почти 380 тысяч рублей за фальшивку.

В Куйбышевском районном суде Омска гособвинитель изложил свою позицию по делу двух жителей Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве с использованием служебного положения и в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что 31 января 2025 года мужчины обманули омича, коллекционера старинных вещей, убедив его, что у них есть редкие монеты императорской России, якобы найденные при раскопках на территории церкви. Поверив незнакомцам, мужчина заплатил за товар 379 тысяч рублей, но сразу понял, что это подделка, и обратился в полицию. Подозреваемых задержали на месте.

Обвиняемые полностью признали свою вину и возместили ущерб. По ходатайству следствия и с поддержкой прокуратуры суд заключил их под стражу.

В прениях сторон прокурор потребовал для каждого подсудимого по 3 года и 6 месяцев лишения свободы. На следующем заседании, 20 ноября, им предоставят возможность выступить с последним словом.